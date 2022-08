Un posto al sole: Ornella si insospettisce molto (Di lunedì 1 agosto 2022) Un posto al sole, Raffaele cercherà di riconquistare la fiducia di Ornella, organizzando una cena romantica per loro due. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Raffaele dopo quanto successo è pronto a tutto per riconquistare sua moglie e far capire che il suo è stato un errore. Ornella e franco in crisi (web)Intanto, Giulia incontra di nuovo mastro Peppe. L’uomo cerca di essere gentile con lei ma la Poggi vuole mantenere ancora le distanze. Infine, Micaela chiederà a Niko di tornare a Maratea. Un posto al sole: Raffaele e Ornella in crisi Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che anche questa sera non mancheranno i ... Leggi su formatonews (Di lunedì 1 agosto 2022) Unal, Raffaele cercherà di riconquistare la fiducia di, organizzando una cena romantica per loro due. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Raffaele dopo quanto successo è pronto a tutto per riconquistare sua moglie e far capire che il suo è stato un errore.e franco in crisi (web)Intanto, Giulia incontra di nuovo mastro Peppe. L’uomo cerca di essere gentile con lei ma la Poggi vuole mantenere ancora le distanze. Infine, Micaela chiederà a Niko di tornare a Maratea. Unal: Raffaele ein crisi Le anticipazioni di Unalci fanno sapere che anche questa sera non mancheranno i ...

