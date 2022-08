Ultime Notizie Roma del 01-08-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in questo lunedì primo agosto al microfono Giuliano economia in primo piano occupazione a livelli record in Italia comunica l’Istat a giugnoDopo il calo registrato a maggio il numero di occupati torna ad aumentare per effetto della crescita dei dipendenti per superando nuovamente il 23 milioni rispetto a giugno 2021 incremento di oltre 400 mila occupati indeterminato dai dipendenti che a giugno ammontano a 18 milioni 100.000 il valore più alto del 1977 primo anno della serie storica il tasso di occupazione sale al 60,1% valori record del 1977 quello di disoccupazione stabile al 8,1% il tasso di inattività scende al 34,5% la cronaca convalidato l’arresto di Filippo Claudio Giuseppe ferlazzo l’operaio di 32 anni che venerdì scorso a Pescaral’ambulante nigeriano all’IKEA in strada ...