Traffico Roma del 01-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 agosto 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara una buona giornata ben trovati all’ascolto mattina di disagi sulla Cassia bis Veientana sulla via Ardeatina e sulla via Appia la causa lavori e riduzione di carreggiata fusioni con incolonnamenti in questo momento lavori anche sul Raccordo Anulare nel tratto di carreggiata interna Colombo Fiumicino e rallentamenti oggi modifiche per il tram 14 per lavori sulla via Prenestina la mia 14 segue il percorso della trama 5 stasera alle 21 la chiusura anticipata della metro a è dalle 20 limitazioni al servizio della-lido per i lavori notturni nella tratta Colombo Ostia Antica intanto la via Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe dettagli nel sito.luceverde.it servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...