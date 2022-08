Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Wta. Trevisan numero 26 prima azzurra, Giorgi 29 - federtennis : Classifica #WTA #1agosto: @MartinaTrevisa3 perde due posizioni ma si conferma n.1 italiana. In top 100 con lei… - TramoMario : RT @TennisWorldit: Ranking Atp/Wta 01/08/2022 Bene Djokovic, si avvicina Sinner. Crolla Kyrgios: Ecco il ranking dell'ultima settimana masc… - BetItaliaWeb : ??Pronostici Tennis: Sinner fantastico ad Umago. Il programma dei tornei ATP/WTA della settimana Jannik Sinner batt… - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 01/08/2022 Bene Djokovic, si avvicina Sinner. Crolla Kyrgios: Ecco il ranking dell'ultima settimana… -

Con gli ottavi nel250 in terra polacca (partendo dalle qualificazioni) risale altri sette gradini Sara Errani: la veterana azzurra rientrata a fine maggio dopo l'operazione al gomito destro, è ...A guidare il seeding è la greca Maria Sakkari, finalista nell'edizione del 2018: la 27enne di Atene, n.3, precede la spagnola Paula Badosa , n.4, la tunisina Ons Jabueur, n.5, e la ...Immutato il podio: comanda Swiatek, davanti a Kontaveit e a Sakkari.ROMA (ITALPRESS) - Piccole variazioni in chiave tricolore nel ranking ...Cambia in corsa l’avversaria di primo turno di Camila Giorgi, unica azzurra in tabellone al “Mubadala Silicon Valley Classic” , torneo WTA 500 ...