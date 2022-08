Tennis, Goran Ivanisevic su Jannik Sinner: “Potrà vincere qualsiasi Slam e vi dico contro Djokovic cosa ha sbagliato” (Di lunedì 1 agosto 2022) Un osservatore decisamente interessato. Sul campo dedicato a proprio nome, Goran Ivanisevic si è goduto lo spettacolo della Finale dell’ATP Umago (Croazia) tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Intervistato da Repubblica, l’ex Tennista croato e attuale allenatore di Novak Djokovic, ha valutato l’altoatesino, vincitore del sesto torneo in carriera nel circuito e del primo nel 2022. “A mio parere Sinner può vincere qualsiasi Slam e avrebbe potuto battere anche Djokovic a Wimbledon. Per due set ha giocato in maniera straordinaria, poi ha arretrato troppo il suo raggio d’azione e contro un fuoriclasse come Nole non te lo puoi permettere. Se hai la chance, lo devi finire subito“, ha affermato ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Un osservatore decisamente interessato. Sul campo dedicato a proprio nome,si è goduto lo spettacolo della Finale dell’ATP Umago (Croazia) trae Carlos Alcaraz. Intervistato da Repubblica, l’exta croato e attuale allenatore di Novak, ha valutato l’altoatesino, vincitore del sesto torneo in carriera nel circuito e del primo nel 2022. “A mio parerepuòe avrebbe potuto battere anchea Wimbledon. Per due set ha giocato in maniera straordinaria, poi ha arretrato troppo il suo raggio d’azione eun fuoriclasse come Nole non te lo puoi permettere. Se hai la chance, lo devi finire subito“, ha affermato ...

