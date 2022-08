Tav a Firenze | Giani | ' Contro i ritardi sono pronto a occupare i binari' - Cronaca - lanazione it

venti4ore : Tav a Firenze, Giani “Contro i ritardi sono pronto a occupare i binari” Cronaca - qn_lanazione : Tav a Firenze, Giani: 'Contro i ritardi sono pronto a occupare i binari' - rep_firenze : Giani: 'Mi stendo sui binari se non finiscono la Tav' - ServiziAlLavoro : Tav Torino - Lione: mentre i violenti assaltano i cantieri, Telt assume 1.000 persone - Firenze Post L'ente regiona… -

È quanto ha dichiarato il presidente della regione Eugenio Giani a margine di un evento in merito al cantiere per il nododi. "Non è possibile - ha aggiunto Giani - che non si capisca ......ha negato la fiducia al governo per il termovalorizzatore di Roma e prima diceva no anche alla, ... Salvini sabato anella sezione della Lega per impostare la campagna elettorale sulle accuse ..."Dobbiamo far capire in tutti i modi a Roma che ormai è ineludibile che quella voragine debba essere portata avanti" ..."Pronto a stendermi sui binari se non completano la Tav", annuncia il presidente della Toscana Eugenio Giani, deciso a sollecitare la ripartenza dei lavori per il tunnel dell'alta velocità nel nodo di ...