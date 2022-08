Street Food a Formia: ecco quando, gli orari e il programma completo (Di lunedì 1 agosto 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissimi giorni a Formia, in provincia di Latina, tornerà lo Street Food: lo sfondo sarà quello di Piazzale Aldo Moro, sulla bellissima terrazza che affaccia sul mare. Dal 12 al 15 agosto, con il Patrocinio del Comune di Formia, il TTS Food torna a riempire la piazza e la città diventerà per 4 giorni la capitale dello Street Food. Il programma dello Street Food di Formia Saranno 15 gli Street chef provenienti da tutta Italia e pronti a ‘sbarcare’ a Formia. Non mancheranno, poi, cucine estere che si sfideranno tra padelle e fornelli dando vita a un tour gastronomico strepitoso. Dalle 17:00 si accenderanno i fuochi per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 agosto 2022) Il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissimi giorni a, in provincia di Latina, tornerà lo: lo sfondo sarà quello di Piazzale Aldo Moro, sulla bellissima terrazza che affaccia sul mare. Dal 12 al 15 agosto, con il Patrocinio del Comune di, il TTStorna a riempire la piazza e la città diventerà per 4 giorni la capitale dello. IldellodiSaranno 15 glichef provenienti da tutta Italia e pronti a ‘sbarcare’ a. Non mancheranno, poi, cucine estere che si sfideranno tra padelle e fornelli dando vita a un tour gastronomico strepitoso. Dalle 17:00 si accenderanno i fuochi per ...

