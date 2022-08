“Sta baciando l’altra”. Sangiovanni, scoppia il caso. Tutti a chiedere di Giulia Stabile: la verità (Di lunedì 1 agosto 2022) Sangiovanni bacia una ragazza che non è Giulia Stabile. Clamorosa la segnalazione di cui si parla nelle ultime ore che riguarda l’ex allievo di Amici. Come molti sanno il cantante e la vincitrice della penultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi hanno una relazione. Dopo la finale di Amici 20 Giulia Stabile e Sangiovanni avevano già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia e poi hanno pure trascorso le vacanze insieme infiammando il gossip con un bacio appassionato. Insomma la storia tra i due è solida e prosegue a gonfie vele. Proprio per questo motivo ha scatenato un putiferio la segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano. Nella foto si vede Sangiovanni a contatto con un’altra donna che non è Giulia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022)bacia una ragazza che non è. Clamorosa la segnalazione di cui si parla nelle ultime ore che riguarda l’ex allievo di Amici. Come molti sanno il cantante e la vincitrice della penultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi hanno una relazione. Dopo la finale di Amici 20avevano già fatto le presentazioni ufficiali in famiglia e poi hanno pure trascorso le vacanze insieme infiammando il gossip con un bacio appassionato. Insomma la storia tra i due è solida e prosegue a gonfie vele. Proprio per questo motivo ha scatenato un putiferio la segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano. Nella foto si vedea contatto con un’altra donna che non è...

