(Di lunedì 1 agosto 2022) Ancora un raid che vede coinvolti minori in provincia di Napoli. La scorsaundi 16 anni e unadi 15 a bordo di uno scooter sono stati avvicinati nei pressi del Parco 900 di...

Antizanz : RT @Gio_Fruscione: - fonti locali parlano di situazione tranquilla nella principale città del nord, Kosovska Mitrovica, anche se si sono se… - mattinodinapoli : Spari nella notte nel Napoletano: ragazzino e ragazzina feriti alle gambe e ricoverati in ospedale - LorenzoNannetti : RT @Gio_Fruscione: - fonti locali parlano di situazione tranquilla nella principale città del nord, Kosovska Mitrovica, anche se si sono se… - Darsch1980 : RT @Gio_Fruscione: - fonti locali parlano di situazione tranquilla nella principale città del nord, Kosovska Mitrovica, anche se si sono se… - MatteoGusberti : RT @Gio_Fruscione: - fonti locali parlano di situazione tranquilla nella principale città del nord, Kosovska Mitrovica, anche se si sono se… -

Secondo quanto appreso finora,giornata di ieri nel Kosovo settentrionale si sono uditi allarmi, campane delle chiese,ed osservati degli spostamenti di truppe al confine tra i due paesi. ...La tensione resta altissima anche per il raid missilistico sul carcere di Olenivka ,parte ... più ombre che luci, serve un'inchiesta Il reportage " Serbia - Kosovo: blocchi,e valichi ...Il fatto nel tardo pomeriggio del 31 luglio, la vigilessa è stata colpita alla spalla da un pallino di piombo. L’aggressore potrebbe aver sparato da un balcone ...Spari in via Cassiodoro, quartiere Soccavo, a Napoli: un uomo è stato ferito alla gamba da un colpo di pistola ...