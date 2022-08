Secondo Elena Bonetti, il Centro vale più del 10% e farà da bussola al prossimo governo (Di lunedì 1 agosto 2022) «Dobbiamo creare un polo centrale, capace di essere bariCentro nella nuova legislatura, per continuare l’esperienza del governo Draghi». La ministra uscente per la Famiglia Elena Bonetti, di Italia Viva, lo dice a Repubblica, mentre si prepara a correre alle prossime elezioni con Matteo Renzi senza apparentamento con il Pd. Ma magari con la federazione di Più Europa e Azione di Calenda e Bonino, che tra oggi e domani scioglieranno la riserva. «Il bipolarismo estremizzato è diventato di fatto un bipopulismo: contrapposte spinte centrifughe rischiano di bloccare il Paese», spiega Bonetti. «Penso che tante cittadine e cittadini chiedano invece uno spazio di Centro che sappia esprimere quel riformismo libero e concreto che il governo Draghi ha rappresentato per ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 agosto 2022) «Dobbiamo creare un polo centrale, capace di essere barinella nuova legislatura, per continuare l’esperienza delDraghi». La ministra uscente per la Famiglia, di Italia Viva, lo dice a Repubblica, mentre si prepara a correre alle prossime elezioni con Matteo Renzi senza apparentamento con il Pd. Ma magari con la federazione di Più Europa e Azione di Calenda e Bonino, che tra oggi e domani scioglieranno la riserva. «Il bipolarismo estremizzato è diventato di fatto un bipopulismo: contrapposte spinte centrifughe rischiano di bloccare il Paese», spiega. «Penso che tante cittadine e cittadini chiedano invece uno spazio diche sappia esprimere quel riformismo libero e concreto che ilDraghi ha rappresentato per ...

elena__ba : @uundefedeted Ma secondo me non ci sarà nessuna festa con i fans??????. Sicuramente li saluteranno perché sono carini… - piabarbuzzi : @eele_naa elena secondo me questa che hai scritto è una cazzata - PieroVendramel : @erMolazza82 @elena_elnmrl15 Perché secondo te...non lo è più ladrona...? - kitaestramuort : elena secondo me sei lella - elena_elnmrl15 : RT @GiorgiaMeloni: Secondo Enrico Letta i giovani sono stati rinchiusi in casa durante la pandemia, nonostante rischiassero davvero poco. O… -