(Di lunedì 1 agosto 2022) MILANO – In occasione del 40° anniversario dalla vittoria del Festival di Sanremo, era il 1982,il suocon dueindeldove porterà il libro disco “Predestinato (Metalmeccanico)”, di recente lanciato sul mercato con la nuova versione di “Storie di tutti i giorni” realizzata con gli arrangiamenti di Mauro Ottolini. «Tornare dopo più di due anni a suonare live con la band – racconta– è una grande soddisfazione anche perché in realtà io sono un “Predestinato Metalmeccanico”. La mia famiglia era una semplice famiglia di operai e io a 15 anni ero alla Piaggio di Pontedera. Torno a cantare con la band in giro per il mondo e nella ...

Lopinionista : Riccardo Fogli prosegue il suo tour con due date in Canada alle Cascate del Niagara - AbruzzoBlog : #Pescara Riccardo Fogli prosegue il suo tour con due date in Canada alle Cascate del Niagara - efdiegi_ : Ora stanno parlando di tutti i concerti a cui hanno assistito negli anni 80 alle feste di paese. Tipo i Matia Bazar… - radiocalabriafm : RICCARDO FOGLI - STORIE DI TUTTI I GIORNI - sixpascal4 : Riccardo Fogli & Pooh Giorni Cantati Riccardo Fogli & Pooh - Giorni Cantati -

L'Informatore Vigevanese

A seguire ci sarà il concerto del sarnese Nicola Greco (Collaboratore musicale died ex aspirante consigliere comunale) e del rapper Corrado Migliaro, in arte 'Coco'. Al contempo, per ...Nella sua quarantennale carriera è stata più volte ospite al festival di Sanremo: la prima nel 1990 quando ha affiancato. Nel 1991, invece, è stata protagonista di un mitico duetto con ... Riccardo Fogli super ospite ad "Anguriando" - L'informatore Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il tour di Riccardo Fogli organizzato in occasione del 40° anniversario dalla vittoria del Festival di Sanremo con Storie di tutti i giorni, dopo alcune tappe internazionali in Canada alle Cascate del ...