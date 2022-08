Ranking ATP tennis (1° agosto 2022): Jannik Sinner in top-10, Carlos Alcaraz n.4 del mondo (Di lunedì 1 agosto 2022) Giorno di classifica e di Ranking quest’oggi, lunedì 1° agosto. Nella graduatoria mondiale del tennis maschile in vetta troviamo sempre il russo Daniil Medvedev davanti al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Rafael Nadal. I riscontri dell’ultima settimana hanno cambiato la disposizione della top-10 per alcuni posti. Il riferimento è a Carlos Alcaraz che, grazie alla Finale raggiunta all’ATP di Umago, si è portato in quarta posizione, scavalcando il greco Stefanos Tsitsipas. A completare il quadro del gruppo dei migliori dieci tennisti del mondo, troviamo al n.6 Novak Djokovic, che per effetto di alcune scadenze riguardanti Casper Ruud (n.7) ha potuto scavalcare il norvegese, il russo Andrey Rublev, il canadese Felix Auger-Aliassime e Jannik ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Giorno di classifica e diquest’oggi, lunedì 1°. Nella graduatoria mondiale delmaschile in vetta troviamo sempre il russo Daniil Medvedev davanti al tedesco Alexander Zverev e allo spagnolo Rafael Nadal. I riscontri dell’ultima settimana hanno cambiato la disposizione della top-10 per alcuni posti. Il riferimento è ache, grazie alla Finale raggiunta all’ATP di Umago, si è portato in quarta posizione, scavalcando il greco Stefanos Tsitsipas. A completare il quadro del gruppo dei migliori dieciti del, troviamo al n.6 Novak Djokovic, che per effetto di alcune scadenze riguardanti Casper Ruud (n.7) ha potuto scavalcare il norvegese, il russo Andrey Rublev, il canadese Felix Auger-Aliassime e...

