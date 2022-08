(Di lunedì 1 agosto 2022) Il segretario alla festa dell’Unità emiliana: «Non metto veti agli ex forzisti. Fico? Non l’ho cercato»

CorriereAlpi : Letta spera ancora: “Porte aperte ad Azione, se vanno da soli fanno un favore alle destre” - nuova_venezia : Letta spera ancora: “Porte aperte ad Azione, se vanno da soli fanno un favore alle destre” - LaStampa : Letta spera ancora: “Porte aperte ad Azione, se vanno da soli fanno un favore alle destre” - mattinodipadova : Letta spera ancora: “Porte aperte ad Azione, se vanno da soli fanno un favore alle destre” - folliaordinaria : @latwittipe E da quando hanno smesso? I loro fan abbondano nell’uso del termine “sinistri”. Ora si spera che Letta… -

La Stampa

Il leader di Azione ha inviato al segretario dem un documento dove chiede risposte urgenti ai punti del suo programma con +Europa di Emma Bonino, mettendo paletti decisi: no ai collegi per Di Maio, Fr ...Il leader di Azione, dopo aver messo una serie di paletti ai dem, è tentato dalla corsa in solitaria. Al Nazareno sperano che sottragga comunque voti alla ...