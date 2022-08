Instagram introduce la funzione ‘silenzioso’ per i messaggi privati: ecco di cosa si tratta (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempi di cambiamenti in casa Instagram. L’ultimo, in termini di tempo, riguarda i direct messages (le chat private). Si tratta della funzione ‘silenzioso’, ovvero la possibilità di inviare messaggi privati in maniera silenziosa. Consiste sostanzialmente nell’invio di un messaggio senza che il destinatario riceva la notifica. L’obiettivo sarebbe quello di rendere migliore la comunicazione, consentendo agli utenti di inviare messaggi a qualsiasi orario del giorno e della notte senza infastidire chi li riceve. Per qualcun altro, inoltre, è un ottimo modo per nascondere messaggi segreti al proprio partner. Ma torniamo sul punto. Come si attiva questa funzione? Per farlo basta recarsi nella chat desiderata e digitare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempi di cambiamenti in casa. L’ultimo, in termini di tempo, riguarda i direct messages (le chat private). Sidella, ovvero la possibilità di inviarein maniera silenziosa. Consiste sostanzialmente nell’invio di uno senza che il destinatario riceva la notifica. L’obiettivo sarebbe quello di rendere migliore la comunicazione, consentendo agli utenti di inviarea qualsiasi orario del giorno e della notte senza infastidire chi li riceve. Per qualcun altro, inoltre, è un ottimo modo per nasconderesegreti al proprio partner. Ma torniamo sul punto. Come si attiva questa? Per farlo basta recarsi nella chat desiderata e digitare ...

