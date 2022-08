In Kosovo e Serbia c’è un traffico d’armi senza precedenti (Di lunedì 1 agosto 2022) La storia insegna che raramente i confini tracciati dalle guerre per procura portano a pace duratura. Soprattutto se dividono, sulla carta, popolazioni che da secoli si odiano, come in Kosovo, ufficialmente protettorato Onu riconosciuto dalla Ue. Se poi poco lontano c’è una guerra in atto e l’invasore è tra le nazioni che più sono vicine agli attori di un equilibrio precario, come la Russia con la Serbia, allora i presupposti per accelerare certe vedette ci sono tutti. Intanto perché Belgrado, ma anche Mosca e Pechino, non riconoscono l’indipendenza del Kosovo e quindi neanche il suo ministero dei Trasporti, come in queste ore dimostrano i disordini per le limitazioni della circolazione imposti alle frontiere da Pristina nei confronti degli automobilisti serbi con targa kosovara. A poco vale che il governo del Kosovo ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 agosto 2022) La storia insegna che raramente i confini tracciati dalle guerre per procura portano a pace duratura. Soprattutto se dividono, sulla carta, popolazioni che da secoli si odiano, come in, ufficialmente protettorato Onu riconosciuto dalla Ue. Se poi poco lontano c’è una guerra in atto e l’invasore è tra le nazioni che più sono vicine agli attori di un equilibrio precario, come la Russia con la, allora i presupposti per accelerare certe vedette ci sono tutti. Intanto perché Belgrado, ma anche Mosca e Pechino, non riconoscono l’indipendenza dele quindi neanche il suo ministero dei Trasporti, come in queste ore dimostrano i disordini per le limitazioni della circolazione imposti alle frontiere da Pristina nei confronti degli automobilisti serbi con targa kosovara. A poco vale che il governo del...

