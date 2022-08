I Bee Gees si meritano un grande biopic

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 agosto 2022) Secondo Italo Calvino «un classico è un’opera che non ha mai finito di dire quello che ha da dire», e non c’è dubbio che i Beedi classici ne abbiano composti davvero tanti, con buona pace dei loro detrattori, che si annidano soprattutto nella critica rock più militante e integralista. Sono davvero pochi i gruppi che possono vantare un canzoniere ricco come quello dei tre fratelli Gibb (oltre 1.000 brani composti) che, nel corso di quarant'anni di carriera, hanno realizzato brani epocali, spaziando dal beat al folk, dalla disco all' r&b, dal soft rock al pop più raffinato, vendendo 230 milioni di dischi (270, se si contano anche i lavori scritti e prodotti per altri artisti). Stayin' alive, Night fever, You should be dancing, More than a woman, How deep is your love, Tragedy, Nights on Broadway, Too much heaven, Run to me, To love somebody, How can you mend a ...