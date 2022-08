Gazzetta | ora è chiaro anche a Sinner che il cambio dell’allenatore è stata una scelta giusta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 agosto 2022)ha vinto il primo torneo del 2022. Nulla di trascendentale in sé: Umago, Croazia, un 250. Ma ha battuto in finale Alcaraz l’enfant prodige del tennis mondiale. Più che battuto, lo ha ha distrutto 6-1 6-1 dopo aver perso il primo set al tie-break. È quel che sottolinea ladella Sport. Più che l’obiettivo, il primo raggiunto in questo 2022 piuttosto travagliato, conta il modo: un mese dopo gli ottavi di Wimbledon, il baby prodigio Alcaraz, che fino a tre mesi fa sembrava poter incenerire ogni avversario con la forza del suo tennis muscolare e dirompente, si inchina di nuovo all’enorme rivale azzurro, consolandosi solo con i numeri. Era la sua centesima partita Atp, a 19 anni, e da oggi sarà il quarto giocatore del mondo. Ma Jan, ormai è, adesso è sullo stesso livello, o addirittura un po’ oltre se il metro di ...