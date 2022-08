Elisabetta Gregoraci avrebbe un nuovo amore. Ecco con chi è stata beccata l’ex di Briatore (Di lunedì 1 agosto 2022) Per Elisabetta Gregoraci i battiti potrebbero essere davvero “live”. Non ci riferiamo alla trasmissione che conduce, non senza qualche papera, su Italia 1, ma ai battiti del suo cuore. A quanto pare infatti nella sua vita sarebbe entrato un nuovo uomo. A svelarne l’identità è il settimanale Di Più che parla di frequentazione in corso tra la ex signora Briatore e Giulio Fratini, giovane imprenditore più giovane di lei di 11 anni. Fratini è l’ex di Roberta Morise, e sarebbe stato avvistato più volte con la Gregoraci al Twiga, il locale che Briatore ha insieme a Daniela Santanché a Forte dei Marmi. Più che amici? Elisabetta Gregoraci si sarebbe intrattenuta con Fratini in lunghe chiacchierate sui lettini del locale e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Peri battiti potrebbero essere davvero “live”. Non ci riferiamo alla trasmissione che conduce, non senza qualche papera, su Italia 1, ma ai battiti del suo cuore. A quanto pare infatti nella sua vita sarebbe entrato unuomo. A svelarne l’identità è il settimanale Di Più che parla di frequentazione in corso tra la ex signorae Giulio Fratini, giovane imprenditore più giovane di lei di 11 anni. Fratini èdi Roberta Morise, e sarebbe stato avvistato più volte con laal Twiga, il locale cheha insieme a Daniela Santanché a Forte dei Marmi. Più che amici?si sarebbe intrattenuta con Fratini in lunghe chiacchierate sui lettini del locale e ...

