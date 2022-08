ilpost : È morta a 89 anni Nichelle Nichols, la tenente Uhura di “Star Trek” - LaVeritaWeb : Considerata settima vittima della strage di via D’Amelio, 30 anni fa moriva Rita Atria. Collaboratrice di giustizia… - SandraM_Tcon0 : RT @1ltAldo: Morta nel sonno collega 24 anni di mia sorella vaccinata x3... Lascia una bambina La rabbia si mischia al disgusto Si parla ap… - GioanolaA : RT @1ltAldo: Morta nel sonno collega 24 anni di mia sorella vaccinata x3... Lascia una bambina La rabbia si mischia al disgusto Si parla ap… - Kim19190390 : RT @1ltAldo: Morta nel sonno collega 24 anni di mia sorella vaccinata x3... Lascia una bambina La rabbia si mischia al disgusto Si parla ap… -

LA NAZIONE

Lei èa 102e dunque, forse, anch'io sono un ligure tosto ( Giannini è nato a La Spezia nel 1942, ndr ). E poi per me il lavoro è importante, anche se non avrei dovuto fare questo. Dovevo ...A sessant'dalla sua morte. Èil 4 agosto del 1962. Io avevo appena sette. Los Angeles. È il mese di agosto. Una città tra le più importanti in una California immensa che ha connotati ... Firenze, morta a 30 anni. L’ultima corsa di Sara, donna d’acciaio campionessa di jogging REVINE LAGO - Muore a 7 anni nelle acque del lago, mentre è in gita con il Grest. La Procura di Treviso mette sotto inchiesta gli animatori e gli organizzatori del campo estivo a ...È morta a 89 anni l’attrice statunitense Nichelle Nichols, nota soprattutto per aver interpretato il ruolo della tenente Uhura nella serie tv Star Trek.