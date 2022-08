Di Maio candidato del Pd a Bibbiano? Diceva: “Mai col partito che fa l’elettroshock ai bambini” (video) (Di lunedì 1 agosto 2022) “Ricordo che la Lega ha votato con il PD, col partito che in Emilia toglieva i bambini utilizzando l’elettroshock io non voglio avere nulla a che fare”. Più o meno tre anni fa l’allora ministro e vicepremier Luigi Di Maio, in diretta su Facebook, lanciava il suo anatema nei confronti di quello che definiva “il partito di Bibbiano” quel Pd che secondo alcuni giornali avrebbe intenzione di assegnargli il collegio uninominale di Modena, quello nel quale rientra anche Bibbiano. Il riferimento, all’epoca, era al coinvolgimento del sindaco dem, Andrea Carletti, agli arresti domiciliari con l’accusa di abuso d’ufficio nell’indagine “Angeli e demoni” di Bibbiano. Di Maio e la candidatura a Bibbiano, tra indiscrezioni e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) “Ricordo che la Lega ha votato con il PD, colche in Emilia toglieva iutilizzandoio non voglio avere nulla a che fare”. Più o meno tre anni fa l’allora ministro e vicepremier Luigi Di, in diretta su Facebook, lanciava il suo anatema nei confronti di quello che definiva “ildi” quel Pd che secondo alcuni giornali avrebbe intenzione di assegnargli il collegio uninominale di Modena, quello nel quale rientra anche. Il riferimento, all’epoca, era al coinvolgimento del sindaco dem, Andrea Carletti, agli arresti domiciliari con l’accusa di abuso d’ufficio nell’indagine “Angeli e demoni” di. Die la candidatura a, tra indiscrezioni e ...

EnricoLetta : Come nasce una #fakenews? Di Maio candidato a Modena. È tutto il giorno che se ne parla. Invenzione giornalistica pura. - NicolaPorro : ?? Le bufale della sinistra, Di Maio con Tabacci e la smentita di Gabrielli sulle trame russe ignorata dai giornali.… - NicolaPorro : ?? Vi ricordate 'mai col partito di #Bibbiano'? Spunta l'indiscrezione clamorosa su #DiMaio (VIDEO) ?? - GinottoG8 : RT @MT_Meli_: Dopo che la notizia su Di Maio candidato a Modena ha scatenato una tempesta di sdegno e pernacchie, il povero Letta, con i su… - Stefano88271674 : @EnricoLetta Allora nega anche 'Di Maio candidato' in generale, per coetesia... -