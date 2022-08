Covid, le notizie di oggi. In calo i ricoveri ordinari (-103), aumentano le intensive LIVE (Di lunedì 1 agosto 2022) Sale il tasso di positività che si attesta al 18%. I casi registrati sono 36.966 e 83 i decessi. Crescono ancora le reinfezioni: sono il 12,6% dei casi. In Austria, da oggi, chi è positivo al coronavirus non finisce più automaticamente in quarantena, ma può lasciare la casa e andare al lavoro, indossando però la mascherina Ffp2. Resta invece in isolamento chi ha sintomi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 agosto 2022) Sale il tasso di positività che si attesta al 18%. I casi registrati sono 36.966 e 83 i decessi. Crescono ancora le reinfezioni: sono il 12,6% dei casi. In Austria, da, chi è positivo al coronavirus non finisce più automaticamente in quarantena, ma può lasciare la casa e andare al lavoro, indossando però la mascherina Ffp2. Resta invece in isolamento chi ha sintomi

