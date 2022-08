Consumo di suolo, distributori: le città sono sempre più inadatte al cambiamento climatico (Di lunedì 1 agosto 2022) Il disastro urbanistico causato dalla ipertrofica motorizzazione privata è evidente non solo nei parcheggi, nelle strade e autostrade, ma anche nei pressi dei distributori di benzina e di gas, dove si profila uno scenario a tratti infernale: inquinamento acustico, emissioni inquinanti, isole di calore con punte da 50 gradi, sottrazione di aree verdi, aumento del traffico. Il parco circolante in Italia sfiora i 40 milioni di veicoli nel 2021 e per rifornirle ci sono 22654 pompe, (dati Autopromotec ottobre 2021) con una densità di distributori di carburanti doppia rispetto al Regno Unito, quadrupla rispetto alla Francia e nettamente superiore rispetto alla Germania. E guarda caso sono tutte dislocate nelle periferie, non appartenenti ovviamente alle zone A o in vario modo tutelate. Una ingiustizia sociale, poiché il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Il disastro urbanistico causato dalla ipertrofica motorizzazione privata è evidente non solo nei parcheggi, nelle strade e autostrade, ma anche nei pressi deidi benzina e di gas, dove si profila uno scenario a tratti infernale: inquinamento acustico, emissioni inquinanti, isole di calore con punte da 50 gradi, sottrazione di aree verdi, aumento del traffico. Il parco circolante in Italia sfiora i 40 milioni di veicoli nel 2021 e per rifornirle ci22654 pompe, (dati Autopromotec ottobre 2021) con una densità didi carburanti doppia rispetto al Regno Unito, quadrupla rispetto alla Francia e nettamente superiore rispetto alla Germania. E guarda casotutte dislocate nelle periferie, non appartenenti ovviamente alle zone A o in vario modo tutelate. Una ingiustizia sociale, poiché il ...

