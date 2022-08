Calenda, il programma per la scuola mi ricorda De Amicis: utopia, buone intenzioni e una svista (Di lunedì 1 agosto 2022) di Mario Pomini* I partiti e i partitini cominciano a presentare i loro programmi elettorali in vista delle prossime elezioni autunnali. Tra i tanti capitoli che verranno presi in considerazione non può certo mancare quello della scuola e dell’istruzione. Il mondo scolastico coinvolge quasi un milione di elettori/elettrici e dunque conquistare il loro consenso diventa un asset importante per ogni strategia elettorale. Mi è capitato per le mani il programma di Azione, il ricercato e molto attivo partitino creato dall’infaticabile Carlo Calenda, che si propone come la novità tra le due rive, la destra e la sinistra. Speravo di trovare qualche idea importante e invece la lettura del programma di Azione mi ha colpito non per ciò che contiene, ma per quello che non contiene. In particolare, manca una qualche proposta per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) di Mario Pomini* I partiti e i partitini cominciano a presentare i loro programmi elettorali in vista delle prossime elezioni autunnali. Tra i tanti capitoli che verranno presi in considerazione non può certo mancare quello dellae dell’istruzione. Il mondo scolastico coinvolge quasi un milione di elettori/elettrici e dunque conquistare il loro consenso diventa un asset importante per ogni strategia elettorale. Mi è capitato per le mani ildi Azione, il ricercato e molto attivo partitino creato dall’infaticabile Carlo, che si propone come la novità tra le due rive, la destra e la sinistra. Speravo di trovare qualche idea importante e invece la lettura deldi Azione mi ha colpito non per ciò che contiene, ma per quello che non contiene. In particolare, manca una qualche proposta per i ...

