Calciomercato Milan – Arriva anche un nuovo bomber? Le ultime news

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, definito il futuro di #Gabbia: quando arriverà un nuovo difensore andrà alla @sampdoria - lucabianchin7 : Charles #DeKetelaere non arriverà oggi a Milano: formalità da contratto ancora da sistemare. È atteso tra domani e… - Luxgraph : Juve a caccia di gol: Morata, Muriel o Mertens - gazzettaGranata : Calciomercato Serie A, il tabellone: Kim al Napoli, De Ketelaere al Milan #TorinoFC #FVCG #SFT -

Sport Fanpage

: i rossoneri pensano di mandare Lazetic in prestito in Serie A per crescere Marko Lazetic è arrivato alcon più aspettative del dovuto e al momento sta deludendo anche perché ...Commenta per primo L 'Inter ha individuato nel 13 agosto, giorno in cui inizierà il campionato, l'ultimo giorno per poter cedereSkriniar e Denzel Dumfries. Oltre quella data, come riporta la Gazzetta dello Sport , il club toglierà dal mercato i suoi giocatori più importanti. Le notizie di calciomercato del 31 luglio Calciomercato Milan, due acquisti per Pioli Terminato l'affare De Ketelaere, ora Maldini vuole completare la squadra con le ultime priorità ovvero un difenso ...L'alternativa all'inglese resta Diallo. Il centrocampista portoghese resta nel mirino ma dipende dal club parigino ...