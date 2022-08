ASCOLTI TV 31 LUGLIO 2022: LA DAMA VELATA (16,6%), THE CROSSING (9,1%), LE IENE (8,3%), IL TG1 DELLE 13:30 OLTRE IL 30%, SPECIALE MEZZ’ORA IN PIÙ (9,3%), LA FORMULA UNO (18%) (Di lunedì 1 agosto 2022) ASCOLTI TV 31 LUGLIO 2022 · Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2438 34.78 PT – 4836 36.15 24 – 2238 31.92 PT – 4614 34.48 Linea Blu – 282 10.20Tg1 – 652 16.83Weekly – 765 16.26Azzurro: Storie di Mare – 855 16.27A Sua Immagine – 1177 19.00Santa Messa – 1401 22.44Angelus – 1805 22.62Linea Verde Estate – 2722 24.76Tg1 – 3681 30.31Sissi La Giovane Imperatrice – 1295 12.49I Migliori dei Migliori Anni – 1038 11.23I Migliori dei Migliori Anni – v. nettoReazione a Catena – 1760 16.97Reazione a Catena – 2524 21.97Tg1 – 2901 23.61TecheTecheTè – 2667 19.70La DAMA VELATA – 2156 15.98 + 2097 17.28 818 11.60 + 736 11.35 92 7.72 + 82 7.92 1667 19.27 + 1672 21.54SPECIALE Tg1 + Viaggio nella Chiesa – 637 10.00 + 250 6.79 Fascia 7-9 – 624 17.55Tg5 – 952 ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 1 agosto 2022)TV 31· Domenica · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2438 34.78 PT – 4836 36.15 24 – 2238 31.92 PT – 4614 34.48 Linea Blu – 282 10.20Tg1 – 652 16.83Weekly – 765 16.26Azzurro: Storie di Mare – 855 16.27A Sua Immagine – 1177 19.00Santa Messa – 1401 22.44Angelus – 1805 22.62Linea Verde Estate – 2722 24.76Tg1 – 3681 30.31Sissi La Giovane Imperatrice – 1295 12.49I Migliori dei Migliori Anni – 1038 11.23I Migliori dei Migliori Anni – v. nettoReazione a Catena – 1760 16.97Reazione a Catena – 2524 21.97Tg1 – 2901 23.61TecheTecheTè – 2667 19.70La– 2156 15.98 + 2097 17.28 818 11.60 + 736 11.35 92 7.72 + 82 7.92 1667 19.27 + 1672 21.54Tg1 + Viaggio nella Chiesa – 637 10.00 + 250 6.79 Fascia 7-9 – 624 17.55Tg5 – 952 ...

