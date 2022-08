Alessia e Giulia morte a Riccione, il testimone: 'Come una bomba, i corpi spariti all'improvviso'. Lacrime e dolore a Castenaso (Di lunedì 1 agosto 2022) Riccione , il giorno dopo lo sgomento e il dolore non sono per nulla svaniti. C'è chi è ancora sotto choc, dopo aver visto le due sorelle Alessia e Giulia Pisanu morire travolte da un treno. E c'è un'... Leggi su leggo (Di lunedì 1 agosto 2022), il giorno dopo lo sgomento e ilnon sono per nulla svaniti. C'è chi è ancora sotto choc, dopo aver visto le due sorellePisanu morire travolte da un treno. E c'è un'...

matteosalvinimi : Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia. - fanpage : “Una voleva salvare l’altra” Alcuni dei presenti hanno raccontato alle forze dell'ordine cosa hanno visto negli ult… - fanpage : A poche ore dalla tragedia di Riccione, arrivano le prime dichiarazioni per la morte di Giulia e Alessia Pisanu, le… - ParliamoDiNews : riccione, i testimoni della morte di alessia e giulia pisanu: una delle due era seduta sui binari.. - Cronache… - ProDocente : Giulia e Alessia Pisanu, travolte dal treno a Riccione: quel legame inscindibile e la passione per il ballo -