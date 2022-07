Uomini e Donne 31 luglio 2022, il duro sfogo di Tara: “Ho sprecato tempo con chi non valeva un ca**o” (Di domenica 31 luglio 2022) A ormai quasi due anni dalla fine del matrimonio con Cristian Gallella, il tronista conosciuto a Uomini e Donne, Tara Gabrieletto si è rifatta una vita e ha deciso di intraprendere una carriera di tolettatrice di animali. L’ex corteggiatrice, tuttavia, sembra non aver dimenticato gli anni turbolenti trascorsi con l’ex, fatti di molteplici tira e molla, e su Instagram si è lasciata andare a uno sfogo che sembra rivolto proprio a Cristian. Uomini e Donne torna in anticipo: quando e dove vedere le puntate I fan di Uomini e Donne hanno avuto una bella sorpresa dai canali Mediaset: ben due, infatti, trasmettono già il programma Uomini ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 31 luglio 2022) A ormai quasi due anni dalla fine del matrimonio con Cristian Gallella, il tronista conosciuto aGabrieletto si è rifatta una vita e ha deciso di intraprendere una carriera di tolettatrice di animali. L’ex corteggiatrice, tuttavia, sembra non aver dimenticato gli anni turbolenti trascorsi con l’ex, fatti di molteplici tira e molla, e su Instagram si è lasciata andare a unoche sembra rivolto proprio a Cristian.torna in anticipo: quando e dove vedere le puntate I fan dihanno avuto una bella sorpresa dai canali Mediaset: ben due, infatti, trasmettono già il programma...

