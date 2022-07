Tripletta di Higuain con splendido gol su punizione VIDEO

Leggi su ilnapolista

Nel giorno in cui Lorenzo Insigne fallisce il rigore decisivo con il Toronto, Gonzalo Higuaín sigla una tripletta con l'Inter Miami nel 4-4 contro Cincinnati. L'ex centravanti di Napoli e Juventus ha segnato tre gol, tutti nel primo tempo. Il primo, particolarmente bello, con un tiro violento che è andato a morire all'incrocio dei pali. Il secondo, in area, con un tocco a superare il portiere in uscita per poi depositare in rete. Il terzo su rigore. I tre gol non sono però bastati per vincere la partita. Anzi, l'Inter Miami ha acciuffato il pari al 97esimo.