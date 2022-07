Tony Khan: “Non è detto che la nuova WWE sarà un problema per noi, di sicuro sarà meglio per i fan” (Di domenica 31 luglio 2022) Intervistato di recente, il presidente e proprietario della AEW Tony Khan è stato nuovamente interpellato sulle novità manageriali in WWE, che potrebbero avere conseguenze anche per la sua compagnia. Alcune persone vociferano addirittura che la separazione con Jonathan Gresham possa essere legata ad un interessamento della WWE, cosa che Khan si è sentito di escludere, senza però negare che l’avvento di Triple H al timone della WWE potrebbe in qualche modo cambiare il panorama attuale. Tony Khan ha spiegat: “Se garantirò il licenziamento a chi me lo chiede? Dipende da chi è a farlo e per andare dove. Non credo però che queste due situazioni abbiano a che fare l’una con l’altra. Se guardi attentamente non credo che i puntini si uniscano”. Riguardo invece alla ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 31 luglio 2022) Intervistato di recente, il presidente e proprietario della AEWè statomente interpellato sulle novità manageriali in WWE, che potrebbero avere conseguenze anche per la sua compagnia. Alcune persone vociferano addirittura che la separazione con Jonathan Gresham possa essere legata ad un interessamento della WWE, cosa chesi è sentito di escludere, senza però negare che l’avvento di Triple H al timone della WWE potrebbe in qualche modo cambiare il panorama attuale.ha spiegat: “Se garantirò il licenziamento a chi me lo chiede? Dipende da chi è a farlo e per andare dove. Non credo però che queste due situazioni abbiano a che fare l’una con l’altra. Se guardi attentamente non credo che i puntini si uniscano”. Riguardo invece alla ...

