Non funziona l’app BancoPosta per riconoscimento impronta a fine luglio, assistenza via mail (Di domenica 31 luglio 2022) Perché non funziona l’app BancoPosta in questa ultimissima parte di luglio, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell’impronta digitale? In questa domenica di fine mese, ci sono da segnalare diversi problemi riscontrati da alcuni utenti del servizio di home banking. Non stiamo parlando di un vero e proprio down, semmai di anomalie che hanno probabilmente un’origine comune ossia l’aggiornamento dell’applicazione presa in esame. La tipologia di problema Se non funziona l’app BancoPosta in alcuni aspetti è forse perché quest’ultima è stata aggiornata sia sul Play Store per i dispositivi Android, sia sull’app Store di Apple per gli iPhone lo scorso 27 ... Leggi su optimagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Perché nonin questa ultimissima parte di, in particolare per quanto riguarda ildell’digitale? In questa domenica dimese, ci sono da segnalare diversi problemi riscontrati da alcuni utenti del servizio di home banking. Non stiamo parlando di un vero e proprio down, semmai di anomalie che hanno probabilmente un’origine comune ossia l’aggiornamento dellicazione presa in esame. La tipologia di problema Se nonin alcuni aspetti è forse perché quest’ultima è stata aggiornata sia sul Play Store per i dispositivi Android, sia sulStore di Apple per gli iPhone lo scorso 27 ...

AlbertoBagnai : Avrebbe bisogno di seguire qualche semina per capire come funziona. Non funziona così. E, come vedete, morti i gril… - christianrocca : Non funziona così, onorevole. Funziona così: «Caro @CarloCalenda siamo felici che lei vuole rappresentare i liberal… - SimoneAlliva : “Se non ci votate arrivano i fascisti” non è un programma politico non funziona non ha mai convinto nessuno. - SergioGMartine8 : RT @ilpresidenteh: Il punturone non funziona e non funziona neanche l'antivirale creato dalla stessa azienda farmaceutica. #Biden è la dimo… - myhoneybedger : penso che i veri nemici Ferrari siano i ferraristi stessi che prima di qualsiasi gara cominciano a buttarla con teo… -