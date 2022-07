Milan, Florenzi: 'La magia dello scudetto c'è ancora, ma va alimentata. Leao? In lui rivedo Mbappé' (Di domenica 31 luglio 2022) "La magia dello scudetto c'è ancora. La sento, però va alimentata. Altrimenti si spegne". Parola di Alessandro Florenzi.... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) "Lac'è. La sento, però va. Altrimenti si spegne". Parola di Alessandro....

lucabianchin7 : Intervista a Florenzi sulla @Gazzetta_it di oggi ?? “Il #Milan vicino a prendermi anche nel gennaio 2020” ?? “#Juve… - AntoVitiello : #Florenzi: 'Il #Milan ha avuto fiducia in me quando pochi l’avrebbero fatto. Devo ringraziare soprattutto Ricky Mas… - DiMarzio : .@acmilan: le parole di Alessandro #Florenzi sugli obiettivi della prossima stagione #SerieA - Danielee1899 : RT @AntoVitiello: #Florenzi: 'Il #Milan ha avuto fiducia in me quando pochi l’avrebbero fatto. Devo ringraziare soprattutto Ricky Massara,… - calabrese_u : RT @AntoVitiello: #Florenzi: 'Il #Milan ha avuto fiducia in me quando pochi l’avrebbero fatto. Devo ringraziare soprattutto Ricky Massara,… -