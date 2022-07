Milan, è De Ketelaere-Day. Stasera rossoneri in campo a Marsiglia (Di domenica 31 luglio 2022) Le ultime di mercato e le Top News di stamattina sul Milan. Oggi, è finalmente De Ketelaere-Day. Stasera rossoneri in campo a Marsiglia Leggi su pianetamilan (Di domenica 31 luglio 2022) Le ultime di mercato e le Top News di stamattina sul. Oggi, è finalmente De-Day.in

DiMarzio : #Milan, confermato per domani l'arrivo di #DeKetelaere: lunedì le visite mediche - DiMarzio : #Milan-#DeKetelaere, ultimi dettagli in via di definizione: il giocatore dovrebbe arrivare in Italia domenica? - Gazzetta_it : Milan-De Ketelaere, è fatta: al Bruges 32 milioni + 3 di bonus, visite previste tra domenica e lunedì ??????… - repubblica : Il Milan e la fantasia della coerenza. De Ketelaere, puntata a colpo sicuro [di Emanuele Gamba] - SportRepubblica : Il Milan e la fantasia della coerenza. De Ketelaere, puntata a colpo sicuro -