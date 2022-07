McDonald' s | una decisione clamorosa | ecco quale panino sparisce

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 luglio 2022) Tempi duri per i cibi che ottengono recensioni positive perché sarebbero più sostenibili di altri. Come nel caso del finto hamburger vegano prodotto da Beyond Meat con le proteine dei piselli.'s ha deciso di togliere dal menu il McPlant, burger vegano prodotto dalla società con sede a Los Angeles. Il motivo? Non lo vuole quasi nessuno. Così, terminato il test nei 600 punti vendita americani scelti per l'esperimento, ha deciso di non venderlo più. D'altra parte agli americani, nonostante la grancassa "green" sulla sostenibilità non smetta di rullare, la finta carne a base di proteine vegetali non piace. E non la mangiano. Il test era frutto di un accordo triennale stretto fra's e Beyond Meat, società che ha fra i maggiori azionisti la scozzese Baillie Gifford & Co. (13,48%) e i fondi Vanguard (7,82%) e BlackRock ...