Max30 | il tour dei palazzetti | quali sono le date tra autunno 2022 e primavera 2023? Il concerto più a sud è ad Eboli

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 31 luglio 2022) Come vola il tempo!passati già 30 anni daglii esordi degli 883 di Max Pezzali e a partire da novembre il cantante rappresentante dello spirito del tempo degli anni ’90 gireà idi mezza Italia per celebrare questo anniversario. Era infatti il 1992 quando usciva ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno’, album capace di raggungere il primo posto della classifica italiana e di segnare un’epoca. E se in occasione del ventennale diversi artisti tricolore (per lo più rapper) hanno trbutato l’album con una sorta di album “reprise” (‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno 2012’) quest’anno è tempo di celebrarlo con undei. D’altra parte gli 883 (ma anche Max Pezzali in solitaria) hanno sempre riempito ie questo atunno le cose non andranno differntemente. Ma...