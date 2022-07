LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la corsa, subito attacchi (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20: Otto i km percorsi, gruppo compatto, velocità elevata ma al momento non è partita la fuga 14.16 Gruppo compatto. Probabile che ci siano tanti attacchi in questa prima parte pianeggiante. 14.14 subito un attacco di tre atlete. 14.11 iniziata ufficialmente l’ottava tappa del Tour femminile! 14.07 Da segnalare che non è partita oggi Anna Henderson (Team Jumbo-Visma). 14.05 Atlete che stanno completando la partenza neutralizzata, nel frattempo cambio bici proprio per la leader della classifica generale. 14.02 La classifica generale è già delineata, con Annemiek van Vleuten (Movistar) che ieri ha fatto il vuoto e praticamente si è assicurata la Maglia Gialla. Aperta invece la battaglia per il ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20: Otto i km percorsi, gruppo compatto, velocità elevata ma al momento non è partita la fuga 14.16 Gruppo compatto. Probabile che ci siano tantiin questa prima parte pianeggiante. 14.14un attacco di tre atlete. 14.11ufficialmente l’ottavadel! 14.07 Da segnalare che non è partitaAnna Henderson (Team Jumbo-Visma). 14.05 Atlete che stanno completando la partenza neutralizzata, nel frattempo cambio bici proprio per la leader della classifica generale. 14.02 La classifica generale è già delineata, con Annemiek van Vleuten (Movistar) che ieri ha fatto il vuoto e praticamente si è assicurata la Maglia Gialla. Aperta invece la battaglia per il ...

