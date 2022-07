Kepa-Napoli, è fatta. Lo Celso o Szobosziai se parte Zielinski? (Di domenica 31 luglio 2022) La trattativa Kepa-Napoli è giunta alle battute finali. I partenopei hanno infatti accellerato nelle ultime per il portiere basco del Chelsea che ha accettato di trasferirsi in Italia. Nel frattempo tiene banco la situazione legata a Zielinski sul quale è in pressing il West Ham. In caso di cessione, il sostituto potrebbe essere l’argentino Lo Celso o l’ungherese Szobosziai. Kepa-Napoli: quali sono i termini dell’accordo? Il portiere basco arriverà in prestito con riscatto e partecipazione del Chelsea al pagamento dei tre quarti del suo ingaggio(9 milioni), mentre il restante quarto spetterà al Napoli. Restano da definire soltanto bonus e altri piccoli dettagli prima dell’ufficialità. Il suo arrivo rende incerta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 31 luglio 2022) La trattativaè giunta alle battute finali. Inopei hanno infatti accellerato nelle ultime per il portiere basco del Chelsea che ha accettato di trasferirsi in Italia. Nel frattempo tiene banco la situazione legata asul quale è in pressing il West Ham. In caso di cessione, il sostituto potrebbe essere l’argentino Loo l’ungherese: quali sono i termini dell’accordo? Il portiere basco arriverà in prestito con riscatto ecipazione del Chelsea al pagamento dei tre quarti del suo ingaggio(9 milioni), mentre il restante quarto spetterà al. Restano da definire soltanto bonus e altri piccoli dettagli prima dell’ufficialità. Il suo arrivo rende incerta ...

