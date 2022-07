Jannik Sinner vince a Umago: “Sono soddisfatto dopo un anno difficile. Voglio fare bene sul cemento americano” (Di domenica 31 luglio 2022) Jannik Sinner ha sconfitto Carlos Alcaraz in una pirotecnica finale e ha conquistato il torneo ATP 250 di Umago. Il tennista italiano ha saputo rimontare contro lo spagnolo dopo aver perso il primo set al tie-break, in avvio della seconda frazione ha saputo annullare sei palle break e poi si è scatenato in maniera perentoria contro il numero 4 al mondo. L’altoatesino ha battuto il giovane fuoriclasse iberico come era riuscito a fare un mesetto fa a Wimbledon, ha rafforzato il decimo posto nel ranking ATP e può guardare con fiducia alla stagione sul cemento. Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Sono molto soddisfatto. Ho avuto un anno non facilissimo fino a oggi, ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)ha sconfitto Carlos Alcaraz in una pirotecnica finale e ha conquistato il torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha saputo rimontare contro lo spagnoloaver perso il primo set al tie-break, in avvio della seconda frazione ha saputo annullare sei palle break e poi si è scatenato in maniera perentoria contro il numero 4 al mondo. L’altoatesino ha battuto il giovane fuoriclasse iberico come era riuscito aun mesetto fa a Wimbledon, ha rafforzato il decimo posto nel ranking ATP e può guardare con fiducia alla stagione sulha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “molto. Ho avuto unnon facilissimo fino a oggi, ...

Eurosport_IT : Sarà Sinner contro Alcaraz in finale! ? Jannik vince il derby italiano contro Agamenone in due set e sfiderà lo sp… - FBiasin : Altra lezione al predestinato #Alcaraz, questa volta in rimonta: #Sinner è il nuovo re di #Umago. L’ennesimo capol… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner vince in rimonta su Carlos Alcaraz e si aggiudica il 6° titolo ATP della carriera, il 1° in assoluto… - Its_Iperurania : RT @FiorinoLuca: Altro dato statistico interessante Jannik #Sinner ha annullato 7 PB su 7 a Carlos #Alcaraz a #Wimbledon e 9 PB su 9 quest… - SMSNEWSOFFICIAL : Jannik Sinner ad Umago, in Croazia, ha vinto il suo sesto titolo Atp -