Elezioni, Cappato: “Firme digitali o se esclusi aperti a cordata per invalidare il voto” (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Governo consenta la raccolta di Firme digitali per la presentazione di liste elettorali o cordata per invalidare le Elezioni. Marco Cappato rilancia attraverso l’Adnkronos la battaglia per la raccolta di Firme digitali e ricorda: “Abbiamo scritto a Draghi lunedì scorso una lettera aperta, chiedendo l’ammissione della raccolta Firme per via telematica. Virginia Fiume, presidente di Eumans, è in sciopero della fame da 4 giorni. Stiamo lottando su questo obiettivo per ridurre una discriminazione: chi non è in Parlamento deve raccogliere le Firme; chi non è in Parlamento non può coalizzarsi. Così fatte, queste Elezioni sono illegali: impediscono ai partiti non rappresentati in Parlamento ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Governo consenta la raccolta diper la presentazione di liste elettorali operle. Marcorilancia attraverso l’Adnkronos la battaglia per la raccolta die ricorda: “Abbiamo scritto a Draghi lunedì scorso una lettera aperta, chiedendo l’ammissione della raccoltaper via telematica. Virginia Fiume, presidente di Eumans, è in sciopero della fame da 4 giorni. Stiamo lottando su questo obiettivo per ridurre una discriminazione: chi non è in Parlamento deve raccogliere le; chi non è in Parlamento non può coalizzarsi. Così fatte, questesono illegali: impediscono ai partiti non rappresentati in Parlamento ...

