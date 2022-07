Cosa ci lascia davvero Draghi

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 31 luglio 2022) Quirinale whatever it takes: c’è da pensare che questo sia stato il vero e unico obiettivo di Mariosin dal principio. L’incarico da premier, solo un dazio da pagare per ottenere quello di presidente della Repubblica, fallito per un mix di insipienza e supponenza anche dei suoi più stretti collaboratori. E non si capisce come ancora oggi, quei ministri – dalla Lamorgese a Orlando, da Franceschini a Giorgetti – che, seppur non pubblicamente, l’hanno tanto criticato nell’ultimo periodo per la sua alterigia, continuino ad invocarlo come il Sacro Graal. Ma non si può comprendere l’ultimo intervento, volutamente karakiri, diin Parlamento, se non si torna all’inizio della sua esperienza a Palazzo Chigi quando, in perfetta sintonia con Mattarella, scientemente umiliò i due leader del centrodestra, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, scegliendo ...