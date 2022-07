Circuito de Getxo 2022: Juan Ayuso conquista il primo successo da professionista. Secondo Andrea Piccolo (Di domenica 31 luglio 2022) Juan Ayuso vince il Circuito de Getxo – Memorial Hermanos Otxoa 2022, corsa di un giorno di 196,5 km che fa parte del Circuito UCI Europe Tour (classe 1.1). Il corridore iberico della UAE Team Emirates si impone in una volata ristretta sul traguardo di Getxo e conquista così il suo primo successo in carriera da quando è professionista. Seconda posizione per un soffio per l’azzurro Andrea Piccolo (Drone Hopper-Androni Giocattoli), mentre chiude al terzo posto l’olandese Wilco Kelderman (BORA – hansgrohe). Quarto invece Valentin Ferron (TotalEnergies), ultimo dei corridori presenti nel gruppetto di testa. Davvero peccato per l’italiano Piccolo, che ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)vince ilde– Memorial Hermanos Otxoa, corsa di un giorno di 196,5 km che fa parte delUCI Europe Tour (classe 1.1). Il corridore iberico della UAE Team Emirates si impone in una volata ristretta sul traguardo dicosì il suoin carriera da quando è. Seconda posizione per un soffio per l’azzurro(Drone Hopper-Androni Giocattoli), mentre chiude al terzo posto l’olandese Wilco Kelderman (BORA – hansgrohe). Quarto invece Valentin Ferron (TotalEnergies), ultimo dei corridori presenti nel gruppetto di testa. Davvero peccato per l’italiano, che ...

