Calciomercato Roma | l’attaccante può partire | non è più nei piani di Mourinho

(Di domenica 31 luglio 2022) Laè senza dubbio la regina del mercato. La società capitolina, infatti, è stata la protagonista principale delin entrata, ma ora anche con l’innesto di Paulo Dybala c’è bisogno di sfoltire l’attacco. Tra tutti i calciatori presenti in rosa, Joséha individuato in Justin Kluivert il nome da cedere, l’olandese infatti non rientra più neidell’allenatore portoghese, e stando a quanto riportato da Nicolò Schira nelle prossime settimane l’esterno verrà ceduto.Kluivert Sempre secondo quanto riportato dal noto insider, diverse squadre sono alla finestra ma il Fulham potrebbe chiudere l’operazione in poco tempo. Staremo a vedere se Justin arriverà realmente in Premier League. Andrea Mariotti