Calciomercato Juventus | Kean può restare | il retroscena clamoroso

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 31 luglio 2022) Una buona e una cattiva notizia; se l’infortunio di Pogba lascia tutti con il fiato sospeso,potrebbe essere riscattato dalla. La preparazione estiva negli USA sta portando diverse notizie alla; nei giorni scorsi l’infortunio di Pogba ha messo in apprensione tutto l’ambiente con il francese che rischia fino a due mesi di stop. Se lo stop del centrocampista rappresenta un problema non da poco, Allegri può sorridere per quanto fatto da. Il futuro del centravanti ora puòin bianconero. AnsafotoNell’amichevole di lusso contro il Barcellona, laha fatto un altro passo in avanti in vista della prima giornata di campionato. Indipendentemente dal risultato (gara terminata due a due), Allegri ha potuto testare la reazione dei suoi ragazzi, due volte ...