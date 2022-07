WTA San José 2022 | il tabellone Camila Giorgi | è subito scontro di fuoco con Muguruza

Leggi su oasport

(Di sabato 30 luglio 2022) Sono tante le questioni interessanti che si possono trovare all’interno deldi San. In California arriva questo che è uno dei WTA 500 che hanno il livello più alto, se non altro in virtù della vicinanza con l’accoppiata Toronto-Cincinnati, che caratterizzerà l’intera estate nel Nuovo Continente. Partiamo dall’unica presenza azzurra, quella di: la marchigiana avrà il suo bel da fare con un confronto ormai classico, quello con la spagnola Garbine, che ha sconfitto in 3 occasioni su 5. L’ultima di queste vittorie è giunta a Eastbourne, sull’erba, poche settimane fa. WTA Washington: il. Torna Venus Williams, quante insidie per Raducanu! Comanda illa greca Maria Sakkari, che però potrebbe ...