“Uomini e Donne”, svelata l’identità di uno dei nuovi tronista: ecco chi è (Di sabato 30 luglio 2022) Uomini e Donne, lo storico dating show di Maria De Filippi, tornerà in onda a partire da lunedì 12 settembre 2022. Il programma pomeridiano più amato del piccolo schermo in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 è giunto alla sua ventiseiesima edizione. In queste ultime ore è stata svelata l’identità del primo tronista di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Il nuovo tronista sarebbe pronto a trovare l’amore nonostante la sua giovane età: vediamo insieme chi è e quanti anni ha.



