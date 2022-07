The voice senior, Edipo Re o Collateral? La tv del 30 luglio (Di sabato 30 luglio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 30 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The voice senior”, show per tutta la famiglia dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Nello studio 2000 di Mecenate a Milano, quattro coach, superstar del panorama musicale, competono per conquistare i loro cantanti preferiti, formare le proprie squadre e selezionare i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore. Conduce Antonella Clerici. Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “La fabbrica del mondo”. Rifare le cose con le parole è un’impresa. Marco Paolini ci prova per raccontare il presente del nostro pianeta con una serie originale in tre puntate. La trasmissione, ideata e condotta con ... Leggi su bergamonews (Di sabato 30 luglio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 30su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The”, show per tutta la famiglia dedicato a cantanti over 60 di grande talento e con storie straordinarie. Nello studio 2000 di Mecenate a Milano, quattro coach, superstar del panorama musicale, competono per conquistare i loro cantanti preferiti, formare le proprie squadre e selezionare i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore. Conduce Antonella Clerici. Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “La fabbrica del mondo”. Rifare le cose con le parole è un’impresa. Marco Paolini ci prova per raccontare il presente del nostro pianeta con una serie originale in tre puntate. La trasmissione, ideata e condotta con ...

PanLuvme : RT @jerovavi: @anitadimash Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #Fly… - jerovavi : RT @jerovavi: @anitadimash Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #Fly… - jerovavi : RT @jerovavi: @anitadimash Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #Fly… - JeroValvi : RT @jerovavi: @anitadimash Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #Fly… - JeroValvi : RT @jerovavi: @anitadimash Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay #Fly… -

Thank goodness the Ecb is making itself heard Italy is a full member of all institutions and can make its voice heard. There will be room to illustrate the historical significance of this step that will change all European lives. Christine ... Blackpink, nuovo video musicale nel mondo di PUBG Mobile Il brano è stato presentato per la prima volta in The Virtual , il concerto inaugurale all'interno ... Inoltre, sarà possibile accedere al nuovo Voice Pack delle Blackpink, con comandi vocali mai ... Rai Storia Antonella Clerici ringrazia Maurizio Costanzo per le belle parole Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... Maurizio Costanzo fa una clamorosa confessione: c’entra Antonella Clerici! Torna a parlare Maurizio Costanzo che ha deciso di fare una clamorosa confessione nel corso della sua rubrica: stavolta c'entra Antonella Clerici. Italy is a full member of all institutions and can make itsheard. There will be room to illustratehistorical significance of this step that will change all European lives. Christine ...Il brano è stato presentato per la prima volta inVirtual , il concerto inaugurale all'interno ... Inoltre, sarà possibile accedere al nuovoPack delle Blackpink, con comandi vocali mai ... The Voice Senior - RAI Ufficio Stampa Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Torna a parlare Maurizio Costanzo che ha deciso di fare una clamorosa confessione nel corso della sua rubrica: stavolta c'entra Antonella Clerici.