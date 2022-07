Spezia | pareggio 2-2 contro l'Angers Ancora Verde a segno per le Aquile

(Di sabato 30 luglio 2022) Lodi Gotti pareggia 2-2l'. I francesi passano in vantaggio grazie a Hunou per poi venir riacciuffati dagli aquilotti...

RossoNeroPt21 : @FratelliRosson @SkySport Sono gli stessi che parlavano dopo la sconfitta contro lo Spezia, il pareggio con l'Udine… -

Nella Liga MXper 1 - 1 tra Juarez e Toluca: a due minuti dalla fine la sblocca Olivera ma ...00 Villafranca (Ita) - ArzignanoChiampo (Ita) 17:00 Angers (Fra) -(Ita) 17:30 Crotone (Ita)...... sono state complessivamente giocate da Sampdoria e45 partite (42 di campionato e 3 di ... Il momentaneogenovese è stato realizzato da Lo Bascio. In classifica l'Albenga si porta a ...A volte il destino traccia indirizzi, inizialmente poco comprensibili, ma a posteriori sorprendenti. È il caso del giovanissimo attaccante Daniel Maldini, classe 2001, neo aquilotto, per il quale il G ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...