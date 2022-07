Roberto Nobile è morto, l’attore aveva recitato, tra gli altri, in Distretto di polizia e Montalbano (Di sabato 30 luglio 2022) Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto all’età di 74 anni Roberto Nobile. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’attore di origini siciliane sarebbe deceduto in seguito a un malore improvviso. Noto al grande pubblico per il ruolo di Antonio Parmesan, nella serie televisiva Distretto di polizia. Roberto Nobile interpretava il personaggio più anziano, amato da tutti per la sua saggezza. Nella fiction, andata in onda su Canale 5 dal 2000 al 2012 per undici stagioni, l’attore ha recitato fino all’ottava. Lo abbiamo visto anche nella seguitissima serie tv targata Rai Il commissario Montalbano, nei panni di Nicolò Zito, giornalista a stretto contatto con il commissario interpretato da Luca ... Leggi su isaechia (Di sabato 30 luglio 2022) Lutto nel mondo dello spettacolo. Èall’età di 74 anni. Secondo quanto riportato da La Repubblica,di origini siciliane sarebbe deceduto in seguito a un malore improvviso. Noto al grande pubblico per il ruolo di Antonio Parmesan, nella serie televisivadiinterpretava il personaggio più anziano, amato da tutti per la sua saggezza. Nella fiction, andata in onda su Canale 5 dal 2000 al 2012 per undici stagioni,hafino all’ottava. Lo abbiamo visto anche nella seguitissima serie tv targata Rai Il commissario, nei panni di Nicolò Zito, giornalista a stretto contatto con il commissario interpretato da Luca ...

