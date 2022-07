Nicolas Vaporidis | sapete chi è la sua nuova fidanzata? Ecco di chi si tratta

Leggi su kronic

(Di sabato 30 luglio 2022)è fidanzato con una donna di cui l’identità è rimasta segreta fino a poco tempo fa. Scopriamo di chi siAlla fine di un cammino straordinario è arrivata peranche la ciliegina sulla torta. Il famoso attore italiano ha infatti vinto la sedicesima edizione de L’Isola dei famosi. Quest’anno il reality show trasmesso sulle frequenze di Canale 5 è stato lungo come non lo era mai stato fino ad ora. I naufraghi si sono trovati dunque impegnati in un’avventura non priva di ostacoli ma, al tempo stesso, in grado di regalare grandi emozioni e colpi di scena., vincitore della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi (Websource)ha messo in luce degli aspetti della sua personalità che nemmeno i suoi ...