Napoli | come portiere | scelto Kepa Arrizabalaga

Il Napoli ha scelto Kepa Arrizabalaga per la porta. Queste le ultime sulla trattativa Il Napoli ha scelto Kepa Arrizabalaga. Il classe '94 del Chelsea è l'erede designato di David Ospina per Luciano Spalletti, che al fianco di Alex Meretvuole un altro estremo difensore di assoluta affidabilità e soprattutto in grado di giocare bene coi piedi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, col Chelsea esiste già l'accordo per la formula del trasferimento - prestito con diritto di riscatto - e sul pagamento del 70% dell'ingaggio del numero uno spagnolo da parte del club inglese. Per la chiusura dell'affare restano invece da sciogliere alcuni nodi relativi ai 3 milioni di bonus per il ...

