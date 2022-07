Mercato Sampdoria | fissate le visite per Djuricic | i dettagli

(Di sabato 30 luglio 2022)medicheper Filipcon la: ecco ie la durata del contratto Filip, svincolatosi dal Sassuolo a fine stagione, ha accettato la proposta dellaè atteso a Genova nella giornata di lunedì dove sosterrà lemediche per appurare le sue condizioni fisiche, dato che il trequartista aveva patito nella scorsa stagione qualche problema muscolare di troppo. Firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Sampdoria, il mercato entra nel vivo: a centrocampo si lavora per #Tousart e #Villar - ch24news : ?? #Calciomercato #Roma Shomurodov sul mercato, l'uzbeko non ha convinto Mourinho, alla finestra c'é la #Sampdoria… - TMWSampdoria : SN - Sampdoria si concentra sullo svincolato Djuricic: pista calda - TMWSampdoria : Operazione Torregrossa tra Sampdoria e Pisa: dettagli sull'obbligo di riscatto - TMWSampdoria : Da Slovenia: anche la Sampdoria su Kurtic del Parma -

Calcio News 24

Il club di Premier League si avvicinerà ai 20 mln richiesti dallae le riflessioni si faranno importanti considerando l'obbligo di sistemare il bilancio che ......unfin qui non ottimale, la squadra di Genova ha bene in mente l'obiettivo per la prossima stagione e anche questa gara servirà a prepararsi al meglio per il campionato. Besiktas -, ... Mercato Sampdoria, le ultime sull'interesse del Brentford su Damsgaard Filip Djuricic torna alla Sampdoria dopo non aver rinnovato il contratto col Sassuolo, ha firmato un biennale; lo riporta Sky Sport. Si sblocca così il mercato dei blucerchiati che finora era stato ...Sanchez e Pinamonti lasceranno sicuramente l'Inter, ma questo potrebbe essere anche il futuro di Cesare Casedei (a meno di sorprese). Lo sostiene il Corriere dello Sport, che nella ...